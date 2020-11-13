Футбольный клуб "Арсенал" вернул на поле своего динозавра, потому что не выигрывал без него
Гуннерзавр опять вышел на арену.
Талисман английского футбольного клуба "Арсенал" снова присоединился к своей команде после увольнения в октябре, сообщает SkySports.
"Арсенал" ответил на волну общего негодования и пообещал, что вернет Динозавра тогда, когда болельщикам позволят присутствовать на стадионе. Но после того как он покинул поле, команда потерпела два неприятных поражения в матчах против "Лестера" и "Астон Виллы".
10 ноября Гуннерзавр опубликовав в своем Twitter фото с домашней арены "Арсенала" с подписью: "Сегодня я вернулся на стадион Emirates".
Мы всегда говорили, что Ганнерзавр является важной частью "Арсенала" и популярной фигурой для наших фанатов по всему миру. На самом деле он никуда не уходил. У него не было возможности появляться на публике из-за вирусных ограничений,
– сказал представитель клуба.
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