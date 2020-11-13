Гуннерзавр опять вышел на арену.

Талисман английского футбольного клуба "Арсенал" снова присоединился к своей команде после увольнения в октябре, сообщает SkySports.

Зеленый динозавр Гуннерзавр – это маскот (талисман) команды "Арсенал", роль которого с 1993 года играет болельщик клуба Джерри Куай. В октябре этого года его и еще 54 сотрудника уволили, чтобы сократить расходы. Решение плохо восприняли как поклонники, так и игроки клуба. Фанаты решили собрать деньги, чтобы вернуть маскота, а полузащитник команды Месут Озил заявил, что готов самостоятельно выплачивать Гуннерзавру зарплату.

"Арсенал" ответил на волну общего негодования и пообещал, что вернет Динозавра тогда, когда болельщикам позволят присутствовать на стадионе. Но после того как он покинул поле, команда потерпела два неприятных поражения в матчах против "Лестера" и "Астон Виллы".

10 ноября Гуннерзавр опубликовав в своем Twitter фото с домашней арены "Арсенала" с подписью: "Сегодня я вернулся на стадион Emirates".

Back at Emirates Stadium today pic.twitter.com/NF7FcNWYhI — Gunnersaurus (@Gunnersaurus) November 10, 2020

Мы всегда говорили, что Ганнерзавр является важной частью "Арсенала" и популярной фигурой для наших фанатов по всему миру. На самом деле он никуда не уходил. У него не было возможности появляться на публике из-за вирусных ограничений,

– сказал представитель клуба.

Следующий матч "Арсенал" проведет против "Вулверхэмптона" 28 ноября. Игроки и болельщики надеются, что возвращение маскота принесет им долгожданную победу.