Лазерні поєдинки – небанальний спосіб активно провести час.

Розваги 24 радять шанувальникам активного відпочинку, які постійно перебувають у пошуку чогось нового, звернути увагу на лазертаг – спорт, який набуває популярності в Україні.

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Що таке лазертаг?

Лазертаг або лазерний пейнтбол – це високотехнологічна командна гра, що супроводжується яскравими баталіями. Лазертаг, порівняно з іншими шутерами, є найбільш безпечним. В процесі перестрілки тут використовують не боєприпаси, які можуть травмувати, а лазерну зброю. Лазерні гвинтівки стріляють інфрачервоними променями на відстань до 300 метрів.



Лазертаг – захоплююча гра для всіх / Фото lasertag.kiev.ua

На гравців встановлюють спеціальні датчики, що повідомляють про попадання. Якщо учасника "вбили" – його зброя вимикається, а сам він повинен піти у спеціально встановлену зону.

Сценаріїї гри у лазертаг можуть бути абсолютно різними: порятунок заручників, нейтралізація терористів, захоплення території, і будь-що інше – обмежити тут може лише уява.

Різновиди лазертагу

Лазертаг поділяють на три види: аренний, позааренний та гібридний.

У аренному лазертазі бій ведеться за допомогою бластерів, які не надто схожі на справжню зброю. Така гра проводиться лише на арені, яка являє собою лабіринт, підсвічений флуоресцентним світлом. Кількість учасників в команді під час гри на арені – 5-6 людей, а тривалість гри – 30 хвилин.



Арена для лазертагу / Фото vgorode.ua

Позааренний лазертаг дозволяє використовувати повнорозмірні макети (адаптовану навчальну та пневматичну зброю) з інтегрованою електронікою. Такий лазертаг може проводитися на відкритому просторі або у спеціально обладнаному приміщенні (ангарі, руїні або на будівництві). У цьому варіанті гри кількість учасників у команді практично необмежена і залежить лише від умов місцевості та концепції поєдинку. Тривалість гри коливається від 20 хвилин до однієї години.

Гібридний лазертаг – це поєднання двох вищезгаданих видів. Він включає в себе усі можливі переваги гри. Бій може відбуватися як на вулиці, так і на критій арені.

Як відбувається гра в лазертаг?

Перед грою учасники розбиваються на команди та одягають амуніцію – жилети або пов'язки з сенсорами ураження та зброю. Для технічної справності обладнання встановлюють такі правила: не бігати, не стрибати і не лазити.

Для цікавої та ефективної гри учасникам рекомендують розділяти ролі. Наприклад, гравці можуть бути "нападаючими" і займатися виключно питанням атаки на супротивника, "захисниками" і обороняти базу своєї команди та "мисливцями", які допомагають своїм товаришам у напружених моментах.

Мета гри в лазертаг – здобути перемогу над командою суперника: більше разів уразити її базу або гравців. Кожне попадання в ціль реєструється центральним комп'ютером. Він зчитує інформацію з автоматів через радіосигнал або під час підзарядки зброї на спеціальному стенді.

Відео про ігровий процес

Лазертаг активно набуває популярності в Україні, адже це прекрасний спосіб активно відпочити з друзями або сім'єю. Нові арени та клуби регулярно з'являються не лише у великих містах. Вартість гри для однієї людини коливається від 100 до 500 гривень і залежить від умов та тривалості поєдинку, кількості сценаріїв і дня тижня.