Лазерные поединки – небанальный способ активно провести время.

Развлечения 24 советуют поклонникам активного отдыха, которые постоянно находятся в поиске чего-то нового, обратить внимание на лазертаг – спорт, который приобретает популярность в Украине.

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Что такое таке лазертаг?

Лазертаг или лазерный пейнтбол – это высокотехнологичная командная игра, что сопровождается яркими баталиями. Лазертаг, по сравнению с другими шутерами, является наиболее безопасным. В процессе перестрелки здесь используют не боеприпасы, которые могут травмировать, а лазерное оружие. Лазерные винтовки стреляют инфракрасными лучами на расстояние до 300 метров.



Лазертаг – захватывающая игра для всех / Фото lasertag.kiev.ua

На игроков устанавливают специальный датчик, который сообщает о попадании. Если участника "убили" – его оружие выключается, а сам он должен пойти в специально установленную зону.

Сценарии игры в лазертаг могут быть абсолютно разными: спасение заложников, нейтрализация террористов, захват территории, и любое другое – ограничить здесь может только воображение.

Разновидности лазертага

Лазертаг разделяют на три вида: аренный, внеаренный и гибридный.

В аренном лазертаге бой ведется при помощи бластеров, которые не сильно похожи на настоящее оружие. Такая игра проводится только на арене, которая представляет собой лабиринт, подсвеченный флуоресцентным светом. Количество участников в команде во время игры на арене – 5-6 людей, а продолжительность игры – 30 минут.



Арена для лазертага / Фото vgorode.ua

Внеаренный лазертаг позволяет использовать полноразмерные макеты (адаптированное учебное и пневматическое оружие) с интегрированной электроникой. Такой лазертаг может проводиться на открытом пространстве или в специально оборудованном помещении (ангаре, руине или стройке). В этом варианте игры количество участников в команде практически неограниченна и зависит только от условий местности и концепции поединка. Продолжительность игры колеблется от 20 минут до одного часа.

Гибридный лазертаг – это сочетание двух вышеупомянутых видов. Он включает все возможные преимущества игры. Бой может проводиться как на улице, так и на крытой арене.

Как играть в лазертаг?

Перед игрой участники разбиваются на команды и одевают амуницию – жилеты или повязки с сенсорами поражения и оружие. Для технической исправности оборудования устанавливают такие правила: не бегать, не прыгать и не лазить.

Для интересной и эффективной игры участникам рекомендуют разделять роли. Например, игроки могут быть "нападающими" и заниматься исключительно вопросом атаки на противника, "защитниками" и защищать базу своей команды, а также "охотниками", которые помогают своим товарищам в напряженные моменты.

Цель игры в лазертаг – победить команду противника: больше раз поразить ее базу или игроков. Каждое попадание в цель регистрируется центральным компьютером. Он считывает информацию с автоматов через радиосигнал или во время подзарядки оружия на специальном стенде.

Видео об игровом процессе