Если вы уже несколько раз прыгнули с банджи, сыграли в страйкбол и покорили не одну вершину, стоит попробовать что-то новенькое.

Зорбинг – небанальный способ весело, активно и экстремально провести время, сообщают Развлечения 24.

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Что это такое?

Зорб – это большой надувной шар, который состоит из двух полиуретановых сфер диаметром 3,2 и 1,8 метров соответственно. Пространство между ними заполнено воздухом, что создает эффект амортизации. Маленькая сфера служит специальной камерой для зорбонавта (пассажира этого удивительного транспорта), которого пристегивают ремнями.

Находясь внутри такого шара, экстремалы могут спускаться со склона, бежать по горизонтальной местности или пересекать водоём. Кроме того, существует еще один вид этого спорта – гидрозорбинг. Суть остается той же, но есть особенность – зорб заполнен водой.

Поездка в шаре обещает подарить массу невероятных ощущений, ведь в зорбе можно на несколько секунд задержаться в состоянии свободного падения, почувствовать себя в невесомости или просто вертеться, как белка в колесе.

В Украине этот аттракцион становится очень популярным. Цены колеблются от 150 до 600 гривен и зависят от вида зорбинга, длительности спуска, длины трассы и скорости.

Экстремалы в зорбах / Фото Into The Blue

История зорбинга

Бытует мнение, что идею похожего “транспорта” выдвигал еще Леонардо да Винчи, но точно известно что первые зорбы появились в 1973 году благодаря французскому инженеру Жилю Эберсолю. Современные шары обязаны своим существованием новозеландцам Эндрю Эйкерсу и Двейну Ван Дер Слюйсу, которые в 90-х годах несколько изменили предыдущую конструкцию. В процессе испытаний Эндрю Эйкерс сломал два ребра, именно поэтому внутрь зорбов добавили систему фиксации пассажира.

Зимний зорбинг / Фото Medium

Каждый ли сможет стать зорбонавтом?

Главная опасность зорба – это невозможность управления. Поэтому, зорбонавты должны четко следовать технике безопасности – правильно пристегнутся внутри шара, одеть удобную обувь и одежду, не сковывающую движения.

Существуют некоторые ограничения, которые могут помешать испытанию аттракциона. Так, в зорб не пустят человека весом больше 95 килограмм или ростом меньше 150 сантиметров. Кроме того, зорбинг противопоказан людям, страдающим эпилепсией и тем, кто недавно перенес травму. Также из-за сильного эмоционального напряжения этой активностью не рекомендуется заниматься беременным женщинам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Видео о зорбинге