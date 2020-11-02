Начался последний месяц осени, но это не повод закрываться дома и в который раз пересматривать любимый сериал. Поклонники активного отдыха найдут, чем себя занять, даже если погода не радует теплом и солнышком.

Развлечения 24 подготовили для вас несколько идей, которые помогут развлечь себя в ноябре.

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Экскурсия в Чернобыльскую зону отчуждения

Заброшенное здание в Припяти / Фото Pixabay

Где: выезд из Киева

выезд из Киева Когда: каждый день

каждый день Цена: 1300-2600 гривен

Чернобыльская зона отчуждения уже давно открыта для экскурсий, поэтому много туристических агентств устраивают туры для желающих. Такое путешествие обещает пощекотать нервы даже самым смелым туристам. Вы сможете собственными глазами увидеть заброшенные города и сёла, энергоблоки ЧАЭС и «рыжий лес», посетить выставку роботов и техники, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии и даже покормить гигантских сомов (в зависимости от погодных условий).

День на Черемоше

Рафтинг на Черемоше / Фото Prokarpaty

Где: Карпати

Карпати Когда: каждые выходные

каждые выходные Цена: 1000 гривен

Кемпинги около реки Черный Черемош принимают гостей даже в конце осени. Поэтому любители экстремального отдыха смогут осуществить сплав по легендарной реке еще в этом году. Это чудесная возможность рассмотреть красоту карпатских гор с воды, проходя по таким стремительным потокам, как Дземброня, Белая Кобыла, Гучок, Гук. Есть возможность выбрать для себя комфортный транспорт для сплава или попробовать несколько лодок. Здесь есть рафты, катамараны, байдарки и каяки.

Экскурсия в пещеру Млынки

Туристы в пещере Млынки / Фото Reporters

Где: возле Чорткова Тернопольской области

возле Чорткова Тернопольской области Когда: по договорённости

по договорённости Цена: 1000 гривен

Спелеотуризм – еще одна возможность интересно и активно отдохнуть. Тьма лабиринтов украинской пещеры, на месте которой миллионы лет назад было море, станет незабываемым опытом для любого экстремала.

Длина пещеры Млынки составляет около 40 километров. Во время путешествия по ней туристы смогут насладиться красотой огромных залов со сталагмитами, сталактитами, разноцветными кристаллами и янтарными камнями.