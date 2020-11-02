Розпочався останній місяць осені, але це не привід зачинятися вдома і вкотре переглядати улюблений серіал. Любителі активного відпочинку знайдуть, чим себе зайняти, навіть якщо погода не тішить теплом та сонечком.

Розваги 24 підготували для вас декілька ідей, які допоможуть розважити себе цього листопада.

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Екскурсія в Чорнобильську зону відчуження

Закинута будівля у Прип’яті / Фото Pixabay

Де: виїзд з Києва

виїзд з Києва Коли: щодня

щодня Ціна: 1300-2600 гривень

Чорнобильська зона відчуження давно відкрита для екскурсій, тому багато туристичних агенцій влаштовують тури для охочих. Така подорож обіцяє полоскотати нерви навіть найсміливішим туристам. Ви зможете на власні очі побачити покинуті міста та села, енергоблоки ЧАЕС і "рудий ліс", відвідати виставку роботів і техніки, які брали участь у ліквідації наслідків аварії та навіть погодувати гігантських сомів (залежно від погодних умов).

День на Черемоші

Рафтинг на Черемоші / Фото Prokarpaty

Де: Карпати

Карпати Коли: щовихідних

щовихідних Ціна: 1000 гривень

Кемпінги поблизу річки Чорний Черемош приймають гостей навіть наприкінці осені. Тому любителі екстремального відпочинку зможуть здійснити омріяний сплав по легендарній річці ще цього року. Це чудова можливість роздивитися красу карпатських гір з води, проходячи такими стрімкими порогами, як Дземброня, Біла Кобила, Гучок, Гук. Є можливість обрати для себе комфортний транспорт для сплаву або спробувати кілька човнів. Тут є рафти, катамарани, байдарки та каяки.

Екскурсія в печеру Млинки

Туристи в печері Млинки / Фото Reporters

Де: біля міста Чортків Тернопільської області

біля міста Чортків Тернопільської області Коли: за домовленістю

за домовленістю Ціна: 1000 гривень

Спелеотуризм – ще одна можливість цікаво та активно відпочити. Пітьма лабіринтів української печери, на місці якої мільйони років тому було море, стане незабутнім досвідом для будь-якого екстремала.

Довжина печери Млинки складає близько 40 кілометрів. Під час подорожі по ній туристи зможуть насолодитися красою величезних залів з сталагмітами, сталактитами, різнокольоровими кристалами та бурштиновим камінням.