Якщо ви вже декілька разів стрибнули з банджі, зіграли у страйкбол та покорили не одну вершину, слід спробувати щось новеньке.

Зорбінг – небанальний спосіб весело, активно та екстремально провести час, повідомляють Розваги 24.

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Що це таке?

Зорб – це велика надувна куля, яка складається з двох поліуретанових сфер діаметром 3,2 і 1,8 метрів відповідно. Простір між ними заповнений повітрям, що створює ефект амортизації. Менша сфера є спеціальною камерою для зорбонавта (пасажира цього дивовижного транспорту), якого пристібають ременями.

Перебуваючи всередині такої кулі, екстремали можуть спускатися зі схилу, бігти по горизонтальній місцевості або пересікати водойму. Крім того, існує ще один вид цього спорту – гідрозорбінг. Суть залишається тією ж, проте є особливість – зорб заповнений водою.

Поїздка в кулі обіцяє подарувати масу неймовірних вражень, адже у зорбі можна на декілька секунд затриматись у стані вільного падіння, відчути себе в невагомості або просто вертітися, немов білка у колесі.

В Україні цей атракціон набуває чималої популярності. Ціни коливаються від 150 до 600 гривень і залежать від виду зорбінгу, тривалості спуску, довжини траси та швидкості.

Екстремали у зорбах / Фото Into The Blue

Історія зорбінгу

Побутує думка, що ідею схожого “транспорту” висував Леонардо да Вінчі, але достеменно відомо, що перші зорби з’явилися у 1973 році завдяки французькому інженеру Жилю Еберсолю. Сучасні кулі завдячують своїм існуванням новозеландцям Ендрю Ейкерсу та Двейну Ван Дер Слюйсу, які в 90-х роках дещо змінили попередню конструкцію. В процесі випробувань Ейндрю Ейкерс зламав собі два ребра, саме тому всередину зорбів додали систему фіксації пасажира.

Зорбінг взимку / Фото Medium

Чи кожен може стати зорбонавтом?

Головна небезпека зорба полягає у неможливості керування. Тому зорбонавти повинні чітко дотримуватись вимог техніки безпеки – правильно пристебнутися всередині кулі, одягнути зручне взуття та одяг, що не сковуватиме рухів.

Існують деякі обмеження, що можуть завадити випробуванню атракціону. Так, всередину зорба не пустять людину вагою понад 95 кілограмів або ростом менше, ніж 150 сантиметрів. Окрім того, зорбінг протипоказаний людям, що які страждають епілепсією, чи тим, хто нещодавно переніс травму. Також через сильну емоційну напругу цією активністю не рекомендується займатися вагітним жінкам та людям із серцево-судинними захворюваннями.

Відео про зорбінг