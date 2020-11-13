П'ятниця – кінець робочого тижня для багатьох. А п'ятниця перед закриттям барів та ресторанів на карантин вихідного дня – особлива.

Після вживання алкоголю, неприємні наслідки інтоксикації можуть проявлятися у відчутті "польоту", яке не проходить навіть при заплющених очах. Піймавши алкогольне запаморочення, ми обіцяємо собі більше не пити, адже алкогольні вертольоти іноді дуже страшні. З ними стикалася більшість людей в житті. І якщо ви не розглядаєте варіант "зовсім не пити", Розваги 24 розкажуть, як боротися з неприємним алкогольним ефектом під назвою "вертоліт", що доставляє стільки проблем і труднощів.

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Алкогольні "вертольоти" – що це таке?

Цей ефект – неофіційна назва дисфункції мозку після значного вживання алкоголю. Зазвичай "вертольоти" вказують на те, що була прийнята занадто велика доза алкоголю і що збалансована робота організму виходить з ладу. В тому числі порушується функціонування мозочка, і при заплюшенні очей йому бракує даних для орієнтації в просторі, він починає передавати "биті" дані в кору головного мозку. Це явище, власне, і сприймається як запаморочення, або "вертольоти".



Вертольоти / Фото unsplash

Як зупинити "вертольоти"

Дуже часто "вертольоти" провокують сильну нудоту і блювоту – тобто є захисним механізмом організму, що дозволяє позбутися від надлишку алкоголю. Тому, щоб неприємний стан пройшов якомога швидше, необхідно промити шлунок великою кількістю води – це виведе алкоголь і попередить його подальше надходження в кров.

Розплющуйте очі, не тримайте їх закритими, тому що заплющені очі викликають ще більші вертольоти. Тепер шукайте надійний плацдарм. Точка опори може допомогти у позбавленні від відчуттів польоту. Поставте ноги на підлогу, а руки на тверду поверхню: стіл, стіну, шафу. Можна сісти на ліжко, поклавши лікті на коліна. Коли корпус буде зафіксований, і ви не будете розгойдуватися зі сторони в сторону, вертольоти трохи заспокоються.

Ще один радикальний спосіб боротьби – це сон на жорсткій поверхні, поклавши під голову тверді предмети, наприклад, книги.

Якщо сталося найгірше і немає сил ні на що окрім, як дістатися до ліжка, найпростіший спосіб швидко зупинити такий тип запаморочення – зафіксувати руку або ногу на рівній поверхні – можна звісити їх з ліжка на підлогу. Необхідно показати мозку, що тримаєтесь за щось тверде і стійке. Сигнали, які в цей момент почне отримувати мозок, виявляться набагато сильнішими млявих повідомлень, що посилаються ураженим алкоголем мозком. І кімната моментально перестане обертатися!

Розваги 24 попереджають – надмірне споживання алкоголю шкодить вашому здоров’ю.