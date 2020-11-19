Это что-то совсем новое и неожиданное в мире консолей. Ее владелец сможет не только насладиться игрой, но и охладить себе пару банок пива в процессе.

Компания Bud Light, которая занимается производством пива, создала первую в мире приставку со встроенным холодильником, сообщают Развлечения 24. Правда, в массовую продажу консоли не поступят.

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Приставка под названием BL6 выглядит как упаковка пива с ненастоящими банками. В комплекте есть два геймпада. Изюминкой консоли являются два охлаждающих отсека, в которые можно поставить банки пива, и сохранять его холодным на протяжении всей игры.

Она достаточно компактна и легко транспортируется. Использование упрощает еще и то, что приставку не нужно подсоединять к телевизору. В корпус встроен проектор от Asus, благодаря которому играть можно где угодно, а сама консоль становится идеальным девайсом для геймерских развлечений на вечеринке.

BL6 оснащена 16 гигабайтами памяти и позволяет играть в 6 игр: Tekken 7, SoulCalibur VI, Broforce, R.B.I. Baseball 20, Flashlight Freeze Tag, Six Puck.







Вид BL6 с разных ракурсов / Фото Bud Light