Сталося це в американському штаті Колорадо. Цікаво, що ідея використання штучного інтелекту під час весілля належить батькові нареченої.

Дивіться також Наречений скасував весілля, коли дізнався про пікантну кар'єру коханої

Як минула церемонія

Самі ж молодята, Різ Вінч і Дейтон Труітт, кажуть, що їм сподобалася церемонія, чат додав їй особливості. Під час церемонії на звукові колонки були одягнені маски роботів, через які лунав текст, зачитаний чатом.

Сама ж промова складалася з уривків зі Святого Письма, а також інтерпретації чат-бота про кохання та шлюб. Зі свого боку молодята написали весільні обітниці.

Як ШІ-церемоніймейстер на весіллі Різ Елісон Вінч і Дейтона Труітта, я зосереджуся на святкуванні їхньої унікальної подорожі кохання та єдності, підкреслюючи дивовижне поєднання людських зв'язків і технологічних інновацій,

– мовилося у промові чат-бота.

Цікаво, що весілля організували в останню хвилину, оскільки Труітт цього тижня відправляється в армію. Батько нареченої зізнався, що мав ідею використати ChatGPT як офіційну особу, хоча, за його словами, чат-бот спочатку відхилив їхній запит.

"Спочатку він сказав "ні". "Я не можу цього зробити, у мене немає очей, у мене немає тіла. Я не можу проводити церемонію на вашому весіллі", – сказав батько нареченої.

Зрештою, молодята були задоволені тим, як пройшло їхнє весілля за допомогою штучного інтелекту.

Фантастичні витівки штучного інтелекту