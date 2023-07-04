У штучного інтелекту попросили перетворити всі культові образи Барбі минулого на весільні сукні.

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І ось, що з цього вийшло:



Барбі 1950-х років / Фото Buzz Feed



Барбі 1980-х років / Фото Buzz Feed



Принцеса-метелик Барбі / Фото Buzz Feed



Святкування Барбі / Фото Buzz Feed



Ковбой-Барбі / Фото Buzz Feed



Джинсова Барбі / Фото Buzz Feed



Диско-Барбі / Фото Buzz Feed



Примадонна Барбі / Фото Buzz Feed



Казкова Барбі / Фото Buzz Feed



Готична Барбі / Фото Buzz Feed



Барбі-русалонька / Фото Buzz Feed



Лижна Барбі / Фото Buzz Feed



Барбі-супергерой / Фото Buzz Feed



Барбі у Лас-Вегасі / Фото Buzz Feed

Як легендарна лялька Барбі з'явилася на світ

Струнка білявка Барбара Міллісент Робертс, відома всім як культова лялька Барбі, популярна серед дітей вже понад 60 років. А створила її Рут Гендлер, яка вперше представила новинку на Американському міжнародному ярмарку іграшок 1959 року. Відтоді популярність Барбі зростала з геометричною прогресією.

Перша американська Барбі була заснована на героїні німецьких коміксів Білд Ліллі. Тоді Барбі з'явилася у двох версіях – білявка і брюнетка з різними зачісками. Вона мала чорно-білий купальник і коштувала 3 долари. Зізнаємося, суспільству знадобився час, щоб прийняти нову іграшку, тому компанія зробила редизайн ляльки, щоб привернути увагу підлітків.

У 1960-х Барбі отримала нові професії: модельєр, співачка, балерина, медсестра, стюардеса, вчителька, космонавт і навіть кандидат у президенти. Компанія Mattel прагнула, щоб кожна дівчинка могла побачити себе у ляльці і уявити своє майбутнє заняття.