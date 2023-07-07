Історію у стилі "Санта Барбари" опублікувала користувачка на Reddit. Виявляється, саме вона розкрила пікантну деталь про наречену.

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Жінка пояснила, що на вечірці з нагоди заручин "вибухнуло пекло". Сталося це, коли вона сказала нареченому, що його кохана має секретний обліковий запис на OnlyFans.

Ну, очевидно, її наречений не знав про її OnlyFans, так що ви можете уявити всю драму, яка виникла між ними,

– написала вона.

Жінка сказала, що невіста пішла з вечірки у сльозах. Втім, сама вона не думає, що це її провина. За словами оповідачки, "нічого б не сталося", якби наречена відкрито розповіла про свою роботу, а не приховувала це.

Довідка. OnlyFans — це молода соцмережа. Її 2016 року створив англійський підприємець і колишній банкір Тім Стоклі. OnlyFans працює приблизно як Інстаграм і TikTok — одні користувачі створюють контент, а інші його дивляться, але найголовніша відмінність у тому, що за перегляд завжди потрібно заплатити. Тому, найімовірніше, OnlyFans відпочатку задумувався як соцмережа для продажу інтим-фото, хоча творці досі це заперечують.

Раніше в Індії наречена скасувала весілля. Вона була шокована тим, що побачила під час весільного традиційного ритуалу Джай мала. В один момент дівчина зрозуміла, що наречений був добряче п'яний під час церемонії.