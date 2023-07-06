Відео, на якому дідусь робить своїй обраниці пропозицію, стало вірусним. Тепер закохані Томас та Ненсі проведуть все життя разом.

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На оприлюднених кадрах видно, як Томас чекає, коли Ненсі зійде з літака. Він доволі схвильований, але не втрачає оптимізму. А у наступному кадрі чоловік вже стоїть на одному коліні й читає промову з аркуша паперу, а його кохана схлипує, тримаючи його за руку.

Кліп закінчується фото, на яких пара та їхні друзі святкують заручини саморобними табличками та повітряними кулями. Тисячі людей були зворушені фрагментами особливого моменту і благали почути зворушливу промову.

Як Томас освідчився Ненсі: дивіться відео

Що сказав Томас своїй коханій

В іншому відео з тіктока видно, як Томас зустрічає Ненсі обіймами, букетом троянд та коробкою коштовностей, перш ніж посадити її. Потім він кладе невелику подушку на землю, перш ніж опуститись на одне коліно.

Моя люба Ненсі, минуло 60 років відтоді, як ми вперше зустрілися, 56 років з відтоді, як ми вперше зустрічалися, 10 років відтоді, як я бачив тебе востаннє, і 20 днів відтоді, як ми відродилися. Ти завжди була тією, у кого я закохувався. Ти викликаєш у мене усмішку на обличчі й змушуєш моє серце прискорено битися,

– почав Томас.

Він продовжував перелічувати причини, чому кохає її. Ці слова зворушують до сліз.

"Ти – все, що я коли-небудь хотів у партнері, коханці та другові, і тому, Ненсі, я смиренно звертаюся до тебе сьогодні з пропозицією. Я хочу провести залишок свого життя з тобою, щоб дорожити кожним моментом, який ми проведемо разом, щоб кожен день був новою пригодою, щоб постаріти з тобою і щоранку прокидатися у твоїх обіймах, щоб розділити наші мрії та прагнення, сміятися і плакати та підтримувати одне одного в горі. Я кохаю тебе більше, ніж можуть висловити слова, більше, ніж ти колись могла зрозуміти", – додав він.

Дійшовши до кінця зворушливої промови, Томас запитав, чи вийде Ненсі за нього заміж. Приголомшена жінка у сльозах ледве могла вимовити "Так".

Зворушлива промова дідуся: дивіться відео