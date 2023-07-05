Щоправда, новоспечена наречена геть не оцінила такого сюрпризу. Ба більше, вона почувалася ніяково та роздратовано.

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Дівчина не мала навіть найменшого уявлення про те, що відбудеться, коли її 32-річний партнер Марк запросив її на модну вечірку. З нетерпінням очікуючи цього заходу, вона одягла своє найкраще вбрання. Проте, коли вона увійшла до великої зали, то була повністю приголомшена, побачивши, що всі її друзі, родичі і знайомі зустріли її гучними оплесками, коли вона з'явилася на сцені.

Виявляється, Марк організував для нас ретельно продумане весілля-сюрприз без мого відома. Всі вибухнули оплесками, а я стояла там, шокована і приголомшена. Я просто відчувала суміш емоцій. Хоча я кохаю Марка і мріяла про наше спільне майбутнє, ідея одружитися без попереднього обговорення і згоди здавалася мені порушенням довіри,

– зізналась вона.

Дівчина скасувала "весілля"

А тому наречена відвела Марка вбік і висловила своє занепокоєння. Вона пояснила, що хотіла брати участь у плануванні весілля, мати можливість "морально та емоційно підготуватися до такої важливої події". Хлопець назвав свій вчинок це "романтичним жестом", але наречена врешті-решт усе скасувала, що шокувало гостей.

Жінка каже, що після цього вона посварилась з коханим, родичами та друзями, бо вони вважають, що жінка все зіпсувала. Попри це вона зізналась, що і далі кохає свого хлопця і хоче бути з ним. Сподіваємося, наречений зрозуміє, що довіра – це фундамент будь-яких стосунків. І без цього далеко не підеш. Ба більше, не лише день весілля важливих для жінок, але й процес підготовки до нього.

Зауважимо, що не так давно в Індії наречена здала свого коханого до поліції просто під час весілля. Так, дівчина скасувала весілля, коли зрозуміла, що наречений був добряче п'яний під час церемонії.