Як зізналася дівчина, ще в липні 2021 року її впевненість у собі зійшла нанівець після того, як важила 92 кілограмів.

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Працюючи перукаркою, вона постійно дивилася на себе в дзеркало під час роботи щодня, через що її самооцінка ще більше падала. Ситуацію погіршили у коронавірусні обмеження, запроваджені ще у 2020 році. Тоді вона все більше часу проводила вдома, фізична активність зменшилася, а вага навпаки – поповзла вгору.

Коли партнер Деніел освідчився Брук, вона зрозуміла, що має внести зміни, щоб почуватися найкращою версією себе у день свого весілля. Після 15 місяців роботи над собою вона стала на 27 кілограмів легшою та на 3 розміри меншою. Тепер вона почувається здоровіше, сильніше і щасливіше, ніж будь-коли, у своїй новій вазі 65 кілограмів.

Я завжди була трохи пухкою, але після переїзду з дому повільно набирала вагу. Я досягла своєї максимальної ваги через карантин. Це був важкий час для всіх, і я думаю, що використовувала їжу як спосіб впоратися зі стресом. Надлишкова вага безперечно вплинула на мою впевненість найбільше,

– поділилася Брук.

Жінка пообіцяла собі, що коли її партнер освідчиться, вона зробить усе можливе, щоб зосередитись на своєму здоров'ї та влізти у весільну сукню своєї мрії.



Приголомшливе перевтілення Брук Рефо / Колаж 24 Каналу

Брук змогла влізти у весільну сукню своєї мрії та вийшла до вівтаря щасливою та впевненою у собі нареченою у листопаді 2022 року.

Що каже про своє схуднення сама Брук

Її порада всім, хто хоче змінити своє життя на краще, проста: просто зробіть перший крок.

Кожен повинен з чогось починати. У всіх нас є можливість взяти під контроль власне здоров'я. Все в житті набагато краще, коли ти почуваєшся добре. Моє психічне здоров'я, рівень енергії та почуття стилю покращилися після того, як я схудла. Якщо я можу це зробити, то зможе будь-хто,

– сказала вона.

У своєму інстаграмі Брук поділилася щасливими світлинами з власного весілля. Молодята виглядають просто приголомшливо!

Весілля Брук та Девіда / Фото з інстаграму Брук Рефо