Так, наречена скасувала весілля, коли зрозуміла, що наречений був добряче п'яний під час церемонії.

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Родина нареченої також була шокована тим, що побачила під час весільного традиційного ритуалу Джай мала.

Цікаво! Джай мала – це обмін квітковими гірляндами, який відбувається при всіх гостях, на сцені. Можна умовно назвати цей ритуал серединою весілля, коли збираються всі гості. По суті, це привітання членами нового шлюбного союзу один одного.

Все йшло добре, поки наречена не зрозуміла, що її обранець був п'яний, коли він вийшов на сцену для церемонії. Побачивши, що молодий був нетверезим, наречена дуже розлютилася. Наречена навіть почала голосно плакати і весільні ритуали припинили.

Наречена викликала поліцію

Між обома сім'ями точилися дискусій, чи продовжувати весілля. Зрештою сім'я нареченої вирішила повідомити про п'яного нареченого в поліцію, після чого правоохоронці вжили заходів і доставили нареченого до відділку.

Після довгих переговорів наречений повернув родині нареченої всі гроші, витрачені на весілля, і лише тоді він разом із родиною зміг повернутися до свого села.

Зауважимо, що раніше ще одна наречена несподівано розійшлася із коханим саме під час їхнього весілля. Все через непросту сімейку хлопця, яка влаштувала їй "справжнє пекло".