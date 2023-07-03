24 Канал зібрав найцікавіші кіноляпи у серіалі "Друзі", які мало хто помічає.

Варте уваги 8 несподіваних фактів про спеціальний епізод "Друзі: Возз'єднання"

Хто ці люди: як відбувалася "підміна" акторів

Напевно, найрозповсюдженішим ляпом, який захопленому глядачу важко помітити, є інші актори в одній і тій самій сцені. Наприклад, в одній з кафе-сцен спочатку ми бачимо Моніку, але потім замість неї на дивані поруч з іншими персонажами з'являється невідома жінка.



"Підміна" акторів у серіалі "Друзі" / Скриншот із серіалу

Подібний помилковий кадр трапився в одній з серій, знятій у квартирі Моніки. Цього разу була "замінена" Рейчел. Монтажери не помітили, що в іншої актриси, яка стоїть замість Дженніфер Еністон, має взагалі інший одяг.



Рейчел "замінили" на іншу акторку / Скриншот із серіалу

Знайомство вже знайомих "друзів"

Один з найсмішніших кіноляпів зробили самі сценаристи, які заплуталися в історії знайомства персонажів і допустили неймовірну неточність. У першій серії "Друзів" нам розповідають, що Рейчел і Чендлер зустрічаються вперше, але в подальших серіях виявляється, що вони були друзями Росса і знайомі вже давно.

Що ж, не будемо їх звинувачувати, адже у серіалі аж 10 сезонів і 236 серій. Як тут все запам'ятати?



Неточності від сценаристів / Скриншот із серіалу

Прізвище Рейчел постраждало найбільше

Прізвище Грін (з англійської Green) є типовим та доволі поширеним у США та Британії. Однак сценаристи, судячи з усього, не дійшли спільної думки, яке ж прізвище має Рейчел з "Друзів". А тому часто замінювали його, пишучи то Greene, то Green.

До прикладу, коли Росс відправляв їй запрошення на своє весілля, то прізвище Рейчел була Greene, а коли героїня забирала посилку, на коробці було написано Green.



Прізвище Рейчел постійно змінювали / Скриншот із серіалу

З кіноляпами чи без – ми однаково сильно любимо "Друзів". Ба більше, такі помилки сценаристів та монтажерів трохи привідкривають завісу кіносвіту і ми нібито стаємо ближчим до нього. До того ж пошук кіноляпів – це чудова нагода "легально" передивлятися цей легендарний серіал знову і знову.