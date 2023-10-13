Небайдужі американці навіть створили групу "Спостереження за стільцем" у фейсбуці.

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Що особливого у цьому стільці

Цей стілець стоїть у занедбаному будинку без даху і от-от впаде з другого поверху. Але якимось фантастичним чином він продовжує триматися.

Саме цим він підкорив тисячі людей. Члени групи "Спостереження за стільцем", яка налічує приблизно 8000 осіб, щодня повідомляють про найдрібніші переміщення предмета меблів, що хитко висить.

Колись будинок знесуть, а поки що ми всі повинні проїжджати повз і дивитися на крісло в усій його пишноті, що заворожує. Чому воно все ще тут? Як довго воно може простояти? Чи встигне воно впасти до того, як завалиться весь будинок? Те, що ми всі хочемо знати й не хочемо знати водночас, бо це зіпсує всі веселощі,

– написали в групі.

Про стілець навіть зняли сюжет: дивіться відео

Раніше ми писали, як чоловік зазирнув під ґанок власного будинку і втік з переляку. Те, що він знайшов там, його дуже налякало.

А ще одна пара переїхала у будинок, побудований у середині 1800-х років. У підвалі 170-річної будівлі вони знайшли несподіване відкриття.

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