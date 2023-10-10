Фотографії моторошної знахідки опублікував користувач під нікнеймом DeadLightsOut.
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Чоловік, який вирішив не називати свого імені, зізнався, що спочатку дуже злякався і навіть тікав.
Зазирнув сьогодні під ґанок, щоб дістати декор для Геловіну, а виявилося, що цей простір захопили оси,
– поскаржився автор публікації.
Він виклав колаж, на якому видно кілька осиних гнізд.
Що чоловік знайшов під ґанком / Фото Reddit
"Тільки після того, як я з криком відбіг якомога далі, я зрозумів, що осам абсолютно плювати на мене. Я зміг підібратися дуже близько, хоча на мені були тільки шорти та майка", – пояснив автор.
У коментарях люди почали жартувати, що комахи зробили геловінські прикраси по-справжньому моторошними.
Це більше не твої прикраси... І не твій будинок,
– написав з користувачів.
До слова, пара Джош Пратт разом зі своєю подругою переїхали у будинок, побудований у середині 1800-х років. У підвалі 170-річної будівлі вони знайшли несподіване відкриття.