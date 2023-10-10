Фотографії моторошної знахідки опублікував користувач під нікнеймом DeadLightsOut.

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Чоловік, який вирішив не називати свого імені, зізнався, що спочатку дуже злякався і навіть тікав.

Зазирнув сьогодні під ґанок, щоб дістати декор для Геловіну, а виявилося, що цей простір захопили оси,

– поскаржився автор публікації.

Він виклав колаж, на якому видно кілька осиних гнізд.



Що чоловік знайшов під ґанком / Фото Reddit

"Тільки після того, як я з криком відбіг якомога далі, я зрозумів, що осам абсолютно плювати на мене. Я зміг підібратися дуже близько, хоча на мені були тільки шорти та майка", – пояснив автор.

У коментарях люди почали жартувати, що комахи зробили геловінські прикраси по-справжньому моторошними.

Це більше не твої прикраси... І не твій будинок,

– написав з користувачів.

Зверніть увагу! Оси доволі небезпечні комахи, тож якщо вони "захопили" вашу дачу чи приватний будинок, їх краще позбутися. Укус однієї оси не страшний. Уражене місце злегка припухне, почервоніє і через 2 – 3 дні біль мине. Але оси можуть напасти всім сімейством, що може привести до дуже сумних наслідків аж до летального результату.

До слова, пара Джош Пратт разом зі своєю подругою переїхали у будинок, побудований у середині 1800-х років. У підвалі 170-річної будівлі вони знайшли несподіване відкриття.

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