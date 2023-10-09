Місцевий симфонічний оркестр створив для птахів спеціальний музичний твір – Chook Symphony No 1. І, схоже, що до цього моменту такого у світі ще ніхто не робив.

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Кури і класична музика – який між ними зв'язок

Як пояснив один із власників ферми, Бен Босток, курчатам упродовж кількох років вмикали записи класичних творів. "Адже доведено, що вона допомагає їм розслаблятися", – пояснив він. І справді, дослідження показали, що тварини справді позитивно реагують на таку музику. Курям, схоже, найбільше до вподоби саме барокові композиції.

Симфонічний оркестр виступає на фермі братів Босток: дивіться відео

Музиканти створили унікальну композицію

Оркестр відповідально поставився до оригінального прохання. Спочатку перевірили, на які інструменти та звуки кури реагують найкраще. "Їм не подобався гучний стукіт", – пояснив керівник колективу Пітер Біггс. За його словами, оркестр "вичерпно шукав" будь-які інші приклади створення музики спеціально для курей, але не знайшов. Тож є усі підстави вважати, що вони зробили це першими у світі.

Біггс пояснив, що для нього та його колег-музикантів важливо співпрацювати з "інноваційними" компаніями. "Ми усі дбаємо про добробут – якщо це про для людей, то чудово, якщо для усіх інших видів на планеті – також", – підсумував він.