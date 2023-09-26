Чоловік живе у місті Мейдстоун, що у графстві Кент. Британець дав індичці, яку приручив, чудернацьке ім'я – Trouble Version Two.

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Дейв каже про "взаємний зв'язок"

Жителі Мейдстоуна часто бачать Брукера з індичкою. Вони разом їздять в авто у справах, а потім відпочивають у місцевому пабі White Horse. Багато кого це шокує, але британець бере Trouble Version Two навіть на візити до стоматолога. "Ви садите її з пачкою сиру й цибулевих чіпсів, і вона щаслива", – запевнив він.

Вона як моя дитина. Є взаємний зв'язок. Це хороша компанія. Іноді я навіть думаю, що вона – н аполовину людина,

– наголосив Дейв.

Британець додав, що його індичка – ручна, комунікабельна й вихована. Мовляв, вона залюбки дає людям себе погладити. "Часто я годую її на автостоянці Tesco, на це приходять дивитися діти і дорослі. Це змушує людей думати про індиків по-іншому, бо багато з них ніколи не бачили живої індички", – зауважив Брукер.

Цікаво! У багатьох країнах світу індичок традиційно фарширують на свята, зокрема – на Різдво. Втім, Брукер не їсть м'ясо цих птахів, відколи "подружився" з Trouble Version Two.



Дейв та його індичка у магазині / Фото SWNS



Брукер та його Trouble Version Two / Фото SWNS

З чого почалася їхня дружба

Брукер також розповів, як Trouble Version Two з'явилася у його житті. Коли її мати-індичка висиджувала яйця, була жахлива погода. Двоє перших індичат, що вилупилися, загинули. Аби вижили інші, їх слід було забрати від матері й піклуватися про них. Відтоді Дейв і його перната подруга – нерозлучні.