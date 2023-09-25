Інцидент стався поблизу міста Альмірос. Раніше ця частина Греції постраждала через потужні повені.

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Власник теплиці – у розпачі

Невдовзі після випасу вівці, за словами пастуха, почали "дивно поводитися". Тоді він і запідозрив, що вони з'їли частину врожаю коноплі. До такого ж висновку дійшов і власник теплиці.

Не знаю, сміятися чи плакати. Була спека й ми втратили багато врожаю. Потім були повені, ми втратили майже все. А тепер ось це. Не знаю, що сказати,

​– розчаровано зазначив він.

Коротко про канабіс у Греції

Восени 2018 року Греція почала видавати ліцензії на вирощування медичного канабісу. При цьому, легалізувати канабіс у рекреаційних цілях там наразі не планують. У січні 2023 року в країні відкрили перший завод із виробництва лікарської коноплі.



Де у світі канабіс – вже легалізований / Інфографіка 24 Каналу

У липні український парламент проголосував за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в першому читанні. Це важливо, адже ліки на основі конопель допомагають у лікуванні ПТСР, від якого страждають поранені та військові. Загалом лікування такими препаратами потрібне щонайменше 2 мільйонам українців.