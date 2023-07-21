Про це перший президент демократичної Польщі розповів у своїх соцмережах. Судячи з дописів Валенси, він кілька вечорів поспіль "експериментував" з процедурами.

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Справжній релакс для польського політика

Почалося все 19 липня. Тоді Валенса показав фотографію у ванній, що наповнена пивом. У коментарях люди передавали вітання політику. "Купання в пиві стимулює циркуляцію крові, додає життєвої енергії. Мабуть, це чудовий варіант для відпочинку", – написала одна з користувачок мережі.

Втім, на цьому чоловік не зупинився. Вже наступного дня він потішив своїх підписників новими кадрами – тепер вже купанням у вині. А вже 20 липня похвалився ванною з козячого молока і жартома підбив підсумки: "Скористався ось такими пропозиціями. Вижив! Рекомендую", – написав Валенса.

Купання / Фото з фейсбук-сторінки Валенси

Як відреагували на це у соцмережі

Майже усі коментарі під дописом Валенси – позитивні. Люди називають його "національною гордістю", бажають приємного відпочинку і цікавляться користю таких процедур.

"Як треба, то треба. Хоча шкода, що після ванни стільки добра піде в каналізацію";

"Пане президенте, моє серце радіє, коли бачу ваше безтурботне життя на пенсії";

"До дна, пане президенте";

"Було пиво. Є вино. Залишилося ще віскі";

"У пана президента є почуття гумору. Так і має бути, приємного відпочинку".

​Довідка. Валенса був президентом Польщі з 1990 по 1995 рік. Він став першим демократично обраним президентом Польщі з 1926-го й першим президентом, обраним прямими виборами. Є лауреатом Нобелівської премії миру. Підтримує Україну й виступає за її якнайшвидшу інтеграцію до ЄС.

Для чого Валенсі такі ванни

Наукових доказів щодо медичних переваг пивних, винних ванн чи ванн з козячим молоком – обмаль. Їхня ефективність все ще залишається предметом дискусії. Головною метою таких процедур є зняття стресу й напруги, покращення загального стану організму чи боротьба зі старінням шкіри.

Важливо! Якщо ви плануєте спробувати одну з таких ванн, рекомендуємо звернутися до спеціалістів. Лише вони зможуть забезпечити правильну й безпечну процедуру.