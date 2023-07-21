Про це перший президент демократичної Польщі розповів у своїх соцмережах. Судячи з дописів Валенси, він кілька вечорів поспіль "експериментував" з процедурами.
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Справжній релакс для польського політика
Почалося все 19 липня. Тоді Валенса показав фотографію у ванній, що наповнена пивом. У коментарях люди передавали вітання політику. "Купання в пиві стимулює циркуляцію крові, додає життєвої енергії. Мабуть, це чудовий варіант для відпочинку", – написала одна з користувачок мережі.
Втім, на цьому чоловік не зупинився. Вже наступного дня він потішив своїх підписників новими кадрами – тепер вже купанням у вині. А вже 20 липня похвалився ванною з козячого молока і жартома підбив підсумки: "Скористався ось такими пропозиціями. Вижив! Рекомендую", – написав Валенса.
Купання / Фото з фейсбук-сторінки Валенси
Як відреагували на це у соцмережі
Майже усі коментарі під дописом Валенси – позитивні. Люди називають його "національною гордістю", бажають приємного відпочинку і цікавляться користю таких процедур.
- "Як треба, то треба. Хоча шкода, що після ванни стільки добра піде в каналізацію";
- "Пане президенте, моє серце радіє, коли бачу ваше безтурботне життя на пенсії";
- "До дна, пане президенте";
- "Було пиво. Є вино. Залишилося ще віскі";
- "У пана президента є почуття гумору. Так і має бути, приємного відпочинку".
Для чого Валенсі такі ванни
Наукових доказів щодо медичних переваг пивних, винних ванн чи ванн з козячим молоком – обмаль. Їхня ефективність все ще залишається предметом дискусії. Головною метою таких процедур є зняття стресу й напруги, покращення загального стану організму чи боротьба зі старінням шкіри.