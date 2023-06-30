Туристи вирішили скористатися цією можливістю. Відповідні кадри опублікували у тікток-акаунті Raene&Willow, який "просто для розваги" веде британська сім'я.

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Чоловік вирішив перелізти через вікно у бар

​В описі до відео мовиться: "Коли "все включено" завершується о 23:00, але у твоєму номері в готелі є секретне вікно". Видно, як чоловік відслоняє штору, а за нею – віконце. Турист перелізає через нього й опиняється серед маленького бару. Далі він спокійно бере стаканчик, наливає собі пива і передає його дружині в номер.

В якому саме готелі зупинилася сім'я – у мережі не згадують. Втім, судячи з хештегів до відео, все це відбувалося на Криті, найбільшому острові Греції.

Туристи знайшли "секретне" вікно до бару у готелі: дивіться відео

Чимало людей у коментарях здивувалися, що на відео все ще світить сонце. Адже через опис до відео думали, що воно зняте після 23:00. Згодом сім'я опублікувала новий ролик, в якому пояснила, що ті кадри були зроблені о 19:00 – за годину після закриття бару. Вони також уточнили, що це був бар біля басейну, і показали його у робочі години.

Сім'я показала, як працює бар біля басейну: дивіться відео

Відео швидко завірусилось у мережі

За тиждень відео переглянули понад 5 мільйонів користувачів соцмережі. Допис зібрав майже 400 тисяч лайків та 3 тисячі коментарів. Багато людей писали, що не проти опинитися в такій кімнаті. Втім, дехто застерігав, що так робити не можна, й порівнював вчинок чоловіка з крадіжкою.