Як потрапити до пабу

Безкоштовне пиво не так легко спробувати. Старий бар під назвою "The Old Forge" розташований на північному березі озера Лох-Невіс на шотландському півострові Нойдарт, відомий як найбільш віддалений британський паб.

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Аби дістатися до нього, потрібно йти майже два дні пішки, а це 40 кілометрів від Гленфіннана – залізничного віадука у Шотландії. Тож власники вирішили зробити з цієї мандрівки справжній челендж: ті, хто прийме виклик і дійдуть до пабу, зможуть отримати безкоштовне пиво вже з 1 липня цього року. Все, що потрібно зробити, це вимовити на вході слово "похитування".

Паб має столики в приміщенні та на вулиці / Фото Theoldforge

До речі, безкоштовна дегустація розповсюджується тільки для нового пива Trale, яке створене з нотками цитрусових та зварене з односолодового віскі. Цей напій випускається обмеженим тиражем у співпраці зі спортивним ритейлером Wiggle і доступний виключно в "The Old Forge".

Нещодавно ми провели великий ремонт у нашому пабі. Тож з нетерпінням чекаємо на можливість знову відкрити двері і вітати людей наприкінці їхнього епічного шляху по пагорбах Rough Bounds, щоб дістатися сюди. Просто не забудьте сказати слово "Похитування", коли зайдете в бар,

– сказав власник закладу.

Працівники бару вже чекають на відважних туристів / Фото Theoldforge

І додає, що відвідування цього віддаленого півострова – особливий досвід для кожного. Він сподівається, що подарувавши туристам і любителям полювання нове пиво, ця подорож стане більш особливою.

До речі, буде діяти обмеження – безкоштовно дається лише 2 пляшки на людину поки вони будуть у наявності.