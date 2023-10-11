Ця знахідка змусила частину людей повірити в те, що король поп-музики був "мандрівником у часі".
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Що відомо про статую
Вважається, що статую вирізали між 1550 і 1050 роками до нашої ери в епоху Нового царства – за тисячі років до народження Майкла Джексона у 1958 році. Любителі конспірології нагадали, що співак навіть зняв кліп на свій найпопулярніший хіт 1993 року "Remember the Time" у Стародавньому Єгипті.
Після того як ця теорія набула широкого розголосу сотні людей щодня відвідують Чиказький музей Філда у США, де зберігається статуя. Всі вони хочуть побачити "єгипетського двійника" співака.
На давній статуї впізнали поп-зірку / Фото Daily Star
Люди приїжджають з усієї країни, щоб побачити статую і порівняти її з королем попмузики,
– сказав тоді директор по роботі з гостями музею Дарнелл Вільямс.
Що каже наука
Водночас дослідники наголошують, що статуя взагалі зображує жінку. Це дає змогу припустити, що Майкл Джексон все-таки не був таємним володарем часу.
Раніше хлопець, ім'я Хав'єр, який називає себе "мандрівником у часі" наголосив, що перенісся у 2027 рік. За його словами, у цей рік людство повністю зникне.
А от інший чоловік, який також вважає себе справжнім "мандрівником у часі", дав більш оптимістичний прогноз. Він сказав, що прибув з 6000-го року і показав відповідний знімок.