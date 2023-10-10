Феліція помітила загадкові двері у будинку ще під час першого огляду. Втім, рієлтор сказав, що не має від них ключів. І пояснив, що туди, схоже, не заходили вже роками.

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Що було за таємничими дверима

"Крізь щілину між стінкою шафи і стіною ми бачили двері", – пригадала дівчина. Коли вона переїхала до нового помешкання, то добре знала, що одразу зробить. Американка посунула шафу вбік і була вражена знахідкою. У таємничій кімнаті було дуже багато старовинних речей. Зокрема – газетні вирізки, фото, листівки і навіть книга для рентгенографії зубів.

Але найбільше мою увагу привернув великий апарат, що лежав у кутку. Вдалося з'ясувати, що це – фотозбільшувач для чорно-білих знімків,

– розповіла Лалла.

"Існуватиме як капсула часу"

Сестра Феліції професійно займається фотографією. Тож дівчина вирішила показати їй свої знахідки. Та пояснила, що ця таємнича кімната, найімовірніше, була раніше темною кімнатою для фотографій. "Ми великі любительки історії і можливість разом поглянути на старі документи була особливим моментом", – підкреслила Лалла.

"Фотографія у темній кімнаті – мистецтво, яке вмирає. І я, звичайно, дуже ціную це. Вона існуватиме як капсула часу, поки не прийде потрібна людина і не вдихне в неї нову пристрасть", – пообіцяла дівчина.