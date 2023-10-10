Щоправда, це не справжній замок. Попри оманливий вигляд стародавньої фортеці, цей об'єкт насправді є чимось іншим і може бути пов'язаний із заснуванням колоній, які згодом утворили Сполучені Штати Америки.

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Де розташований замок і чим він особливий

Будівля зовні схожа на військове укріплення була названа справжньою перлиною Великої Британії. Замок є власністю Національного тресту. Він називається замком і має вигляд фортеці, але насправді це укріплена садиба із середньовічною історією, яка бере свій початок у 1300-х роках.

Наразі замок відкритий для відвідувачів у:

вівторок,

середу,

четвер.

А в решту часу закритий. Одягнені в костюми екскурсоводи проводять цікаві бесіди протягом усього часу відвідування. Британка поділилася враженнями від відвідування замку.

Моя дочка була дуже захоплена, перебігала з кімнати в кімнату і кілька разів обійшла невеликі сади. Стюарди знаходили час, щоб поговорити з нею і захопити її тим, що було в залі. І я була здивована, коли вона просиділа нерухомо близько 20 хвилин, слухаючи одну із запланованих лекцій,

– розповіла Емма.

Вражає і той факт, що замок Комптон має тісний зв'язок з утворенням США.