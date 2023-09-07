Диспетчери спілкувались з екіпажем щодо причин подібного рішення. Зокрема, пілот повідомив, що в одного з пасажирів незадовго після злету почалась діарея.

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Пілот уточнив, що "безлад був усюди". Він оцінив ситуацію так: це "проблема біологічної небезпеки". Про ситуацію, яка склалась на борту, стало відомо завдяки допису у твітері. В одному з повідомлень опублікували світлину шматка паперу, на якому диспетчери польотів пишуть замітки щодо рейсів. У замітці було дійсно вказано, що повернення літака сталось через діарею та біологічну загрозу.

Переадресація на ATL – діарея пасажирів по всьому літаку – біологічна небезпека,

– написав диспетчер.

Під дописом про незвичну ситуацію на борту з'явився коментар обуреного пасажира. Чоловік зазначив, що він разом із сином прямували до Барселони, при чому політ вже тривав 2 години. Однак з невідомих причин він тепер вертається знов до Атланти.

Чому пілоти ухвалили б таке рішення

Американські пілоти гостро відреагували на діарею в пасажира, адже, на їхню думку, це достатньо загрозлива ситуація.

Важлива деталь! Між тим 20 років тому екіпаж іншого літака не відреагував на загрозу: повітряне судно кружляло чотири години, а потім врізалось в землю.

Додамо, що рейс до Барселони все ж вилетів. Літак приземлився, його відчистили від "біологічної загрози" і він вилетів по маршруту. Також зазначили, що екіпаж був інший. Не через якісь неприємності зі здоров'ям, а через те, що в пілотів закінчилась зміна.

Раніше ми писали, що на борту літака Boeing 787, що летів з міжнародного аеропорту Маямі до Сантьяго (Чилі), стався жахливий інцидент. Пілот літака впав у туалеті і помер під час екстреної посадки.