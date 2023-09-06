Берегова охорона США помітила мешканця Флориди за 130 кілометрів від острова Тайбі, що у штаті Джорджія. Своє судно чоловіка називає "бульбашкою".

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Чоловік лякав "бомбою"

Балучі сконструював гідрокапсулу, яка візуально нагадує колесо для хом'яків. У ній він планував дістатися Лондона. Схоже, що законність перетину кордону його зовсім не турбувала. Попри вимоги берегової охорони, Реза не залишав судно упродовж трьох днів. Він запевняв, що має із собою бомбу. Врешті, чоловік зізнався, що це – брехня.

Довідка. Тепер Резі офіційно висувають звинувачення у перешкоджанні посадці на борт й порушенні наказу капітана порту.

Це був не перший арешт

Реза раніше вже виходив у океан в своїй "бульбашці". У 2021 році правоохоронці затримали його після спроби доплисти із Флориди до Нью-Йорка. Кількома роками раніше його довелося рятувати біля Сент-Огастіна, а згодом – і неподалік Палм-Біч. Після однієї з таких спроб чоловіка навіть відправляли на обстеження до психіатра.

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Намагання чоловіка перетнути Атлантику привернули увагу ЗМІ. В одному із інтерв'ю Балучі заявив, що планував у такий спосіб зібрати гроші для різних цілей, зокрема – для безпритульних й берегової охорони.

На його вебсайті "Run with Reza" зазначено: "Балучі має мрію пройти через 194 країни світу, щоб надихати і об’єднувати інших. Чоловік стверджував, що "ніколи не відмовиться від своєї мрії".