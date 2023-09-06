Береговая охрана США заметила жителя Флориды в 130 километрах от острова Тайби в штате Джорджия. Свое судно мужчины называет "пузырьком".

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Мужчина пугал "бомбой"

Балучи сконструировал гидрокапсулу, визуально напоминающую колесо для хомяков. В ней он планировал добраться до Лондона. Похоже, что законность пересечения границы его совсем не беспокоила. Несмотря на требования береговой охраны, Реза не покидал судно в течение трех дней. Он уверял, что у него есть бомба. В конце концов, мужчина признался, что это ложь.

Справка. Теперь Рези официально выдвигают обвинения в препятствовании посадке на борт и нарушении приказа капитана порта.

Это был не первый арест

Реза раньше уже выходил в океан в своем "пузырьке". В 2021 году правоохранители задержали его после попытки доплыть из Флориды в Нью-Йорк. Несколькими годами раньше его пришлось спасать возле Сент-Огастина, а впоследствии – и недалеко от Палм-Бич. После одной из таких попыток мужчину даже отправляли на обследование к психиатру.

Какая была первая капсула Балучи: смотрите видео

Попытки мужчины пересечь Атлантику привлекли внимание СМИ. В одном из интервью Балучи заявил, что планировал таким образом собрать деньги для разных целей, в частности – для бездомных и береговой охраны.

На его вебсайте "Run with Reza" отмечено: "Балучи имеет мечту пройти через 194 страны мира, чтобы вдохновлять и объединять других. Мужчина утверждал, что "никогда не откажется от своей мечты".