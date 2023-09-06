Женщина называет себя "искательницей приключений" на постоянной основе и утверждает, что жить в авто – весело. О своих странствиях она рассказывает в авторском блоге под названием "Авокадо в Альпах".

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Не все так идеально, как может показаться

Джордан говорит, что путешествует наедине с октября 2019 года. Она сопровождает людей во время путешествий в горы. Тем, кто хочет вести такой образ жизни, как и она, американка советует прислушиваться к ее опыту. В первую очередь – в путешествиях важно делать все то, что и всегда: правильно питаться, заниматься спортом, работать и общаться с друзьями.

Как экстраверт, я сражаюсь с одиночеством. Знаю, что даже интроверты так поступают. Живя в дороге, может понадобиться время, чтобы найти друзей, которым вы доверяете,

– объяснила Николь.

Когда она длительное время находится в одном месте – это, конечно, гораздо легче. Впрочем, если постоянно меняет локации, то задача становится сложнее. Часто бывает так, что всего за неделю она сближается с людьми, которых потом больше никогда не увидит. К этому нужно привыкнуть.



Джордан отмечает, что зимой – труднее, ведь дни становятся короче, а ночи – длиннее и холоднее. В то же время людей на дороге – меньше. "Мне становится труднее мотивировать себя что-то делать, когда я просыпаюсь, а на улице 1 0 градусов", – отметила американка.

Обратите внимание! Николь активно ведет свою страницу в инстаграмме. Там девушка публикует невероятно красивые кадры с путешествий и делится новыми впечатлениями.

Советы путешественникам от Джордан

Николь подчеркнула, что всегда планирует заранее, где припарковаться на ночлег, и что делать, если придется быстро оттуда уехать. Что американка советует тем, кому пришелся по душе ее образ жизни, читайте дальше.

Важно быть гибкой и готовой к непредсказуемым ситуациям. Ведь в дороге может случиться что угодно, в частности – внезапная непогода или поломка авто. Лучше всего перед выездом убедиться, что машина не нуждается в ремонте. Своевременное техническое обслуживание поможет предотвратить проблемы в путешествии.

Замена фар, аккумулятора или шин – все это нужно уметь, если путешествуете наедине. Задумайтесь о покупке качественной аккумуляторной батареи или солнечных панелей, чтобы заряжать гаджеты и оставаться на связи.

И едва ли не самое главное: имейте запасной план. "Я сплю, держа ключи, очки, налобный фонарь и нож рядом – на случай, если придется быстро реагировать", – объяснила девушка.