Жінка називає себе "шукачкою пригод" на постійній основі і стверджує, що жити у авто – весело. Про свої мандри вона розповідає у авторському блозі з назвою "Авокадо в Альпах".

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Не все так ідеально, як може здаватися

Джордан каже, що подорожує наодинці з жовтня 2019 року. Вона супроводжує людей під час мандрівок у гори. Тим, хто хоче вести такий стиль життя, як і вона, американка радить дослухатися до її досвіду. Насамперед – у мандрах важливо робити все те, що і завжди: правильно харчуватися, займатися спортом, працювати і спілкуватися із друзями.

Як екстраверт, я борюся з самотністю. Знаю, що навіть інтроверти так роблять. Живучи в дорозі, може знадобитися час, щоб знайти друзів, яким ви довіряєте,

– пояснила Ніколь.

Коли вона тривалий час перебуває в одному місці – це, звичайно, значно легше. Втім, якщо є постійно змінює локації, то завдання стає складнішим. Часто буває так, що всього лиш за тиждень вона зближується із людьми, яких потім більше ніколи не побачить. До цього потрібно звикнути.





Джордан наголошує, що взимку найважче вести такий спосіб життя. Адже дні стають коротшими, а ночі – довшими та холоднішими. Водночас людей на дорозі – менше. "Мені стає важче мотивувати себе щось робити, коли я прокидаюся, а на вулиці 1 0 градусів", – зазначила американка.

Зверніть увагу! Ніколь активно веде свою сторінку в інстаграмі. Там дівчина публікує неймовірно красиві кадри з подорожей та ділиться новими враженнями.

Поради мандрівникам від Джордан

Ніколь підкреслила, що завжди планує заздалегідь, де припаркуватися на ночівлю, і що робити, якщо доведеться швидко звідти поїхати. Що американка радить тим, кому припав до душі її спосіб життя, читайте далі.

Важливо бути гнучкою і готовою до непередбачуваних ситуацій. Адже у дорозі може трапитися будь-що, зокрема – раптова негода чи поломка авто. Найкраще перед виїздом переконатися, що машина не потребує ремонту. Вчасне технічне обслуговування допоможе запобігти проблемам у подорожі.

Заміна фар, акумулятора чи шин – все це треба вміти, якщо подорожуєте наодинці. Задумайтесь про покупку якісної акумуляторної батареї або сонячних панелей, щоб заряджати гаджети і завжди залишатися на зв'язку.

І чи не найголовніше: майте запасний план. "Я сплю, тримаючи ключі, окуляри, налобний ліхтар та ніж поруч – на випадок, якщо доведеться швидко реагувати", – пояснила дівчина.