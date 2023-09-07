Диспетчеры общались с экипажем по поводу причин подобного решения. В частности, пилот сообщил, что у одного из пассажиров незадолго после взлета началась диарея.

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Пилот уточнил, что "беспорядок был везде". Он оценил ситуацию так: это "проблема биологической опасности". О ситуации, которая сложилась на борту, стало известно благодаря сообщению в твиттере. В одном из сообщений опубликовали фотографию куска бумаги, на которой диспетчеры полетов пишут заметки по рейсам. В заметке было действительно указано, что возвращение самолета произошло из-за диареи и биологической угрозы.

Переадресация на ATL – диарея пассажиров по всему самолету – биологическая опасность,

– написал диспетчер.

Под сообщением о необычной ситуации на борту появился комментарий возмущенного пассажира. Мужчина отметил, что он вместе с сыном направлялся в Барселону, при чем полет уже длился 2 часа. Однако по неизвестным причинам он теперь возвращается снова в Атланту.

Почему пилоты приняли бы такое решение

Американские пилоты остро отреагировали на диарею у пассажира, ведь, по их мнению, это достаточно угрожающая ситуация.

Важная деталь! Между тем, 20 лет назад экипаж другого самолета не отреагировал на угрозу: воздушное судно кружило четыре часа, а затем врезалось в землю.

Добавим, что рейс в Барселону все же вылетел. Самолет приземлился, его отчистили от "биологической угрозы", и он вылетел по маршруту. Также отметили, что экипаж был другим. Не из-за каких-то неприятностей со здоровьем, а из-за того, что у пилотов закончилась смена.

Ранее мы писали, что на борту самолета Boeing 787, летевшего из международного аэропорта Майами в Сантьяго (Чили), произошел ужасный инцидент. Пилот самолета упал в туалете и скончался во время экстренной посадки.