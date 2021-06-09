Чоботар без чобіт: у США член комітету з кібербезпеки випадково запостив у твітері свої паролі

Американський конгресмен-республіканець Мо Брукс за сумісництвом є членом комітету з питань кібербезпеки Пентагону. Проте, нещодавно чоловік змусив громадськість засумніватися у своїй компетентності, адже самостійно "засвітив" важливі особисті дані у мережі.

Минулого тижня політик опублікував у твітері допис, до якого прикріпив фотографію свого монітора. На знімку можна було розгледіти паперову наліпку з написаним на ній паролем до електронної пошти Gmail та пін-кодом.

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Мо Брукс зауважив свою помилку не одразу – фото з особистою інформацією чиновника було у відкритому доступі близько доби. Урешті-решт він видалив допис, та опублікував його знову, але вже з обрізаним фото. Проте, користувачі мережі мали достатньо часу, щоб зробити скриншоти.



Оригінальний допис Мо Брукса / Скриншот з твітера

Про що йдеться у дописі

До слова, твіт політика не лише курйозний, а й скандальний. У ньому Брукс звинувачує конгресмена-демократа Еріка Суолуелла у незаконному проникненні на його приватну територію. Річ у тому, що Суоелуелл найняв детектива, аби з'ясувати чи Брукс брав участь у штурмі Капітолія у січні 2021 року.

На моніторі, який конгресмен сфотографував, щоб опублікувати у твітері, відкрита вебсторінка кримінального кодексу штату Алабама зі статтею про незаконне вторгнення на приватну територію.

Реакція мережі

Звичайно, користувачі інтернету не змогли пройти повз випадок з паролями. Вони одразу ж почали створювати меми та жартувати над членом комітету з питань кібербезпеки, який не спромігся захистити власну конфіденційну інформацію.

"Чинний американський конгресмен не знає, як зробити скриншот, а тому фотографує свій комп'ютер з пін-кодом і паролем від Gmail"

"Уявіть собі, як це бути членом Комітету Палати представників США зі збройних сил, який публікує у твітері свій пароль"

"Коли Мо Брукс зрозумів, що запостив у твітері свій пароль до пошти"