На прошлой неделе политик опубликовал в твитере пост, к которому прикрепил фотографию своего монитора. На снимке можно было разглядеть стикер с написанным на нем паролем к электронной почте Gmail и пин-кодом.

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Мо Брукс заметил свою ошибку не сразу – снимок с личной информацией чиновника был в открытом доступе около суток. В конце концов он удалил сообщение, и опубликовал его снова, но уже с обрезанным фото. Однако, у пользователей сети было достаточно времени, чтобы сделать скриншоты.



Оригинальный пост Мо Брукса / Скриншот из твитера

О чем говорится в посте

К слову, твит политика не только курьезный, но и скандальный. В нем Брукс обвиняет конгрессмена-демократа Эрика Суолуелла в незаконном проникновении на его частную территорию. Дело в том, что Суоелуелл нанял детектива, чтобы выяснить, участвовал ли Брукс в штурме Капитолия в январе 2021 года.

На мониторе, который конгрессмен сфотографировал, чтобы опубликовать в твиттере, открыт вебсайт уголовного кодекса штата Алабама со статьей о незаконном вторжении на частную территорию.

Реакция сети

Конечно, пользователи интернета не смогли пройти мимо случая с паролями. Они сразу же начали создавать мемы и шутить над членом комитета по вопросам кибербезопасности, который не смог защитить свою конфиденциальную информацию.

"Действующий американский конгрессмен не знает, как сделать скриншот, а потому фотографирует свой компьютер с пин-кодом и паролем от Gmail"

"Представьте себе, каково это быть членом Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам, который публикует в твитере свой пароль"

"Когда Мо Брукс понял, что запостил в твитере пароль от почты"