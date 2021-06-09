Минулого тижня політик опублікував у твітері допис, до якого прикріпив фотографію свого монітора. На знімку можна було розгледіти паперову наліпку з написаним на ній паролем до електронної пошти Gmail та пін-кодом.
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Мо Брукс зауважив свою помилку не одразу – фото з особистою інформацією чиновника було у відкритому доступі близько доби. Урешті-решт він видалив допис, та опублікував його знову, але вже з обрізаним фото. Проте, користувачі мережі мали достатньо часу, щоб зробити скриншоти.
Оригінальний допис Мо Брукса / Скриншот з твітера
Про що йдеться у дописі
До слова, твіт політика не лише курйозний, а й скандальний. У ньому Брукс звинувачує конгресмена-демократа Еріка Суолуелла у незаконному проникненні на його приватну територію. Річ у тому, що Суоелуелл найняв детектива, аби з'ясувати чи Брукс брав участь у штурмі Капітолія у січні 2021 року.
На моніторі, який конгресмен сфотографував, щоб опублікувати у твітері, відкрита вебсторінка кримінального кодексу штату Алабама зі статтею про незаконне вторгнення на приватну територію.
Реакція мережі
Звичайно, користувачі інтернету не змогли пройти повз випадок з паролями. Вони одразу ж почали створювати меми та жартувати над членом комітету з питань кібербезпеки, який не спромігся захистити власну конфіденційну інформацію.