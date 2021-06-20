Спокуслива жіноча версія: американська модель показала косплей на Крига з Borderlands 2

Кріг – шостий ігровий персонаж Borderlands 2, який з'явився в грі з персональним DLC Borderlands 2: Psycho Pack. Гра вийшла у вересні 2012 року.

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Джессіка Нігрі – американська комплей-модель. Вона вирішила приміряти на себе образ жіночої версії персонажа-психа Крига, який страждає роздвоєнням особистості, через те що корпорація Гіперіон проводила над ним експерименти. Костюм моделі виконаний в стилі сіл-шейдінг з малюнками по всьому тілу. Джессіка також використовувала маску Крига та інші деталі, що нагадують його одяг: помаранчеві штани та пилосокиру.



Спокуслива жіноча версія Крига з Borderlands 2 / Фото з інстаграму Джессіки Нігрі



Американська модель показала косплей на Крига з Borderlands 2 / Фото з інстаграму Джессіки Нігрі

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