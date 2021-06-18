Випробувати свою ідею геймер вирішив без свідків. Відео розпочинається з того, що його персонаж стоїть у водоймі по шию і читає перші рядки відомого монологу Гамлета "Бути чи не бути".

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Поступово він виходить з води та зупиняється на березі, продовжуючи декламувати Шекспіра. Герой виконує відповідні рухи та розмахує розбитою пляшкою. Оскільки інших гравців поблизу немає, він драматично закінчує свій виступ.

Монолог "Бути чи не бути" в GTA Online: дивіться відео

Перша спроба була вдалою, і ютубер продовжив влаштовувати свої перформанси. Наступного разу він вирішив спробувати прочитати монолог у колі інших гравців. Зважаючи на специфіку гри він завбачливо пояснив усім, що збирається робити і попросив не вбивати його до закінчення, але персонаж помирає ще до початку вистави.

Потім він все ж встиг розпочати монолог "Останнім часом – сам не знаю з чого...", і навіть протримався близько пів хвилини до того, як його знову вбили. Третя спроба також не вдалася. Зрештою завершити свій виступ він зміг лише з четвертого разу.

Монолог Гамлета у GTA: дивіться відео

Третє відео ютубер зняв у доволі відповідній локації – на сцені амфітеатру. Цього разу він заручився підтримкою партнера, і вони розіграли діалог вартових Бернардо і Франциско. Щоб не повторити своєї минулої помилки, актор сам стріляв у інших гравців, щоб завершити сцену.

Діалог Бернардо і Франциско у GTA Online: дивіться відео

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