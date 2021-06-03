Смерть Вільяма Шекспіра, якого ведуча переплутала з його видатним тезкою, набула широкого розголосу у ЗМІ. Він був першим чоловіком у світі, якого вакцинували проти COVID-19. Проте, лікарі переконані, що його смерть не пов'язана ні з вакциною, ні з коронавірусом – чоловіка спіткав інсульт.

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Оголошуючи новину, Ноель Новілло сказала, що звістка про смерть Вільяма Шекспіра, зважаючи на його велич, приголомшила всіх. Після цих слів у ефірі показали кадри, на яких чоловіка вакцинують.

Як відомо, це – один із найбільш знакових англомовних письменників. Він був першою людиною, якій зробили щеплення від коронавірусу. Вільям Шекспір помер у Великій Британії у 81-річному віці,

– повідомила ведуча.

Зауважимо, що англійський поет і драматург Вільям Щекспір помер у 1616 році, а його тезка – 25 травня 2021 року.

Після того як відеоролик розповсюдився соціальними мережами, Новілло вибачилася перед глядачами і пояснила, що припустилася помилки через відсутність пунктуації. "Я погано висловилася. Я пропустила крапку, кому, дужки. Я хотіла пояснити щось, що було дуже незрозумілим, і, звичайно ж, люди неправильно зрозуміли", – сказала вона.

Проте, цим поясненням користувачів мережі вже не можна було зупинити. Тисячі людей обговорювали цей курйоз та жартували з новини: