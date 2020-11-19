У Лондоні компанія Sony у партнерстві з Transport for London креативно відзначила запуск PS5 у Великобританії. Там фактично модернізували Лондонський метрополітен, надавши одній з найвідоміших станцій вигляд PlayStation.

19 листопада, напередодні запуску нової консолі PS5, ігровий гігант Sony трохи оновив станцію метро Oxford Circus у Лондоні. На всіх чотирьох входах пасажирів привітали культові піктограми Sony X – червоний круглий символ, трикутник, квадратні кнопки та ікс, про це повідомляє видання The Verge.

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В рамках цієї події пройшли ребрендинг з формами PlayStation, які можна знайти на контролері DualSense PS5, і платформи на лініях Victoria, Central і Bakerloo. Зазначається, що деякі станції метро були перейменовані, а саме: Майл-енд перейменували в Майлз-енд, на знак поваги до Людини-павука, а Ланкастерські ворота тепер – Ретчет і Кленкастер-Гейтер. Seven Sisters називатиметься Grand Turismo 7 Sisters, а Вест Хем – Forbidden Horizon West Ham.

From one iconic shape to four. We’ve given the Oxford Circus Tube signs a #PS5 upgrade. pic.twitter.com/iw9qlEXR7B — PlayStation UK (@PlayStationUK) November 18, 2020

Зазнали змін і стіни станції метро.



Станція метро Oxford Circus в Лондоні / Фото The Verge

Випуск PlayStation 5 знаменує собою ще один вирішальний момент в історії бренду. Ми хотіли, щоб Великобританія запустила подію, яку не можна пропустити, і відзначила його в ігровій формі з нашими фанатами, об'єднавши Британський значок та знак лондонського метро з культовими формами PlayStation,

– коментує маркетинговий трюк Уорвік Лайт, віце-президент PlayStation UK.

Як повідомляється у ЗМІ, рекламна кампанія триватиме лише два дні.

Відомо, що компанія Transport for London не вперше перейменувує станції метро для корпорацій. В 2017 році, щоб відзначити запуск свого лондонського Центру обробки даних, Amazon перейменував Westminster на Webminster. Також тимчасово була перейменована станція метро Canada Water в Buxton Water для Лондонського марафону в 2015 році.