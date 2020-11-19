Sony креативно рекламирует PlayStation 5 в лондонском метро: фотофакт
В Лондоне компания Sony в партнерстве с Transport for London креативно отметила запуск PS5 в Великобритании. Там фактически модернизировали Лондонский метрополитен, придав одной из самых известных станций облик PlayStation.
19 ноября, накануне запуска новой консоли PS5, игровой гигант Sony немного обновил станцию метро Oxford Circus в Лондоне. На всех четырех входах пассажиров приветствовали культовые пиктограммы Sony X – красный круглый символ, икс, треугольник и квадратные кнопки, об этом сообщает издание The Verge.
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В рамках этого события прошли ребрендинг с формами PlayStation, которые можно найти на контроллере DualSense PS5, и платформы на линиях Victoria, Central и Bakerloo. Отмечается, что некоторые станции метро были переименованы, а именно: Майл-энд переименовали в Майлз-энд, в знак уважения к Человеку-пауку, а Ланкастерские ворота теперь – Рэтчет и Кленкастер-Гейтер. Seven Sisters будет называться Grand Turismo 7 Sisters, а Вест Хэм – Forbidden Horizon West Ham.
Претерпели изменений и стены станции метро.
Станция метро Oxford Circus в Лондоне / Фото The Verge
Выпуск PlayStation 5 знаменует собой еще один решающий момент в истории бренда. Мы хотели, чтобы Великобритания запустила событие, которое нельзя пропустить, и отметила его в игровой форме с нашими фанатами, объединив Британский значок и знак лондонского метро с культовыми формами PlayStation,
– комментирует маркетинговый трюк Уорвик Лайт, вице-президент PlayStation UK.
Как сообщается в СМИ, рекламная кампания продлится всего два дня.
Известно, что компания Transport for London не впервые переименовывает станции метро для корпораций. В 2017 году, чтобы отметить запуск своего лондонского Центра обработки данных, Amazon переименовал Westminster на Webminster. Также временно была переименована станция метро Canada Water в Buxton Water для Лондонского марафона в 2015 году.
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