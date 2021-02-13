У смартфонах з'явиться "п'яний" режим: він вбереже від необдуманих повідомлень та витрат
Китайська компанія Gree Electronics розробила та запатентувала функцію "п'яного" режиму для смартфонів. Він покликаний вберегти користувачів від необдуманих вчинків та незручних ситуацій.
Джерело:My Drivers
Власники смартфонів зможуть самостійно налаштувати режим та функції, використання яких він обмежуватиме. Це може бути блокування можливості надсилання повідомлень, використання мобільного банкінгу чи інших програм.
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На жаль, смартфон не зможе визначити випивав його власник чи ні. Користувачі напідпитку, які відчуватимуть потребу скористатися "п'яним" режимом, повинні будуть самостійно його активувати. А щоб вимкнути його, потрібно довести свою тверезість та пройти тест.
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