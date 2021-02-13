Китайська компанія Gree Electronics розробила та запатентувала функцію "п'яного" режиму для смартфонів. Він покликаний вберегти користувачів від необдуманих вчинків та незручних ситуацій.

Власники смартфонів зможуть самостійно налаштувати режим та функції, використання яких він обмежуватиме. Це може бути блокування можливості надсилання повідомлень, використання мобільного банкінгу чи інших програм.

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На жаль, смартфон не зможе визначити випивав його власник чи ні. Користувачі напідпитку, які відчуватимуть потребу скористатися "п'яним" режимом, повинні будуть самостійно його активувати. А щоб вимкнути його, потрібно довести свою тверезість та пройти тест.

Новий режим може базуватися на видозміненій користувацькій оболонці. Такі налаштування використовуються у смартфонах Samsung, Xiomi та Huawei.

Gree Electronics – невелика та маловідома компанія, яка не займається виробництвом смартфонів під власним брендом. А тому питання, чи почнуть популярні виробники мобільних телефонів використовувати запатентовану Gree Electronics технологію, залишається відкритим.