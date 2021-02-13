Китайская компания Gree Electronics разработала и запатентовала функцию "пьяного" режима для смартфонов. Он призван уберечь пользователей от необдуманных поступков и неловких ситуаций.

Владельцы смартфонов смогут самостоятельно настроить режим и функции, использование которых он будет ограничивать. Это может быть блокирование возможности отправки сообщений, использования мобильного банкинга или других программ.

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К сожалению, смартфон не сможет определить выпивал его владелец или нет. Пользователи, которые почувствуют потребность воспользоваться "пьяным" режимом, должны будут самостоятельно его активировать. А чтобы выключить его, нужно доказать свою трезвость и пройти тест.

Новый режим может базироваться на видоизмененной пользовательской оболочке. Такие настройки используются в смартфонах Samsung, Xiomi и Huawei.

Gree Electronics – небольшая и малоизвестная компания, которая не занимается производством смартфонов под собственным брендом. Поэтому вопрос, начнут ли популярные производители мобильных телефонов использовать запатентованную Gree Electronics технологию, остается открытым.