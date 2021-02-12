Аналитики подсчитали, сколько людей видели своих коллег голыми во время видеозвонков: результаты
В течение последнего года огромное количество компаний начали работать удаленно, а большинство рабочих встреч они проводят с помощью видеоконференций в Zoom или других программах. Похоже, что работники не всегда успевают подготовиться к таким звонкам и часто попадают в курьезные ситуации.
Источник:ZD Net
Аналитики компании Behavox провели исследования и подсчитали, сколько людей во время видеоконференций заставали своих сотрудников в неподобающем виде. Всего они опросили 3 тысячи респондентов. Оказалось, что в такие ситуации попадали довольно много людей.
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Результаты опроса показали, что:
- 19% опрошенных видели сотрудников в ненадлежащей для рабочей встречи одежде;
- 9% людей наблюдали за коллегами, которым не хватало какой-то одежды;
- 6% людей видели своих сотрудников абсолютно голыми.
Респонденты рассказывали не только о тех случаях, когда они видели коллег без одежды, но и о других курьезных или просто "нерабочих" ситуациях:
- 19% людей рассказали, что во время их рабочих видеозвонков, разговор слушали посторонние люди;
- 16% респондентов видели как их коллеги употребляли алкоголь;
- 14% опрошенных заставали сотрудников за курением;
- 9% видели в домах коллег непристойные, расистские или оскорбительные предметы;
- 4% респондентов видели неодетых людей на фоне своих коллег;
- 2% людей видели как сотрудники употребляют наркотики.
Исследование показало, что более половины опрошенных становились свидетелями неподобающего поведения. Некоторые из них рассказывали, что их сотрудников даже увольняли за подобные ситуации.
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