В течение последнего года огромное количество компаний начали работать удаленно, а большинство рабочих встреч они проводят с помощью видеоконференций в Zoom или других программах. Похоже, что работники не всегда успевают подготовиться к таким звонкам и часто попадают в курьезные ситуации.

Аналитики компании Behavox провели исследования и подсчитали, сколько людей во время видеоконференций заставали своих сотрудников в неподобающем виде. Всего они опросили 3 тысячи респондентов. Оказалось, что в такие ситуации попадали довольно много людей.

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Результаты опроса показали, что:

19% опрошенных видели сотрудников в ненадлежащей для рабочей встречи одежде;

9% людей наблюдали за коллегами, которым не хватало какой-то одежды;

6% людей видели своих сотрудников абсолютно голыми.

Респонденты рассказывали не только о тех случаях, когда они видели коллег без одежды, но и о других курьезных или просто "нерабочих" ситуациях:

19% людей рассказали, что во время их рабочих видеозвонков, разговор слушали посторонние люди;

16% респондентов видели как их коллеги употребляли алкоголь;

14% опрошенных заставали сотрудников за курением;

9% видели в домах коллег непристойные, расистские или оскорбительные предметы;

4% респондентов видели неодетых людей на фоне своих коллег;

2% людей видели как сотрудники употребляют наркотики.

Исследование показало, что более половины опрошенных становились свидетелями неподобающего поведения. Некоторые из них рассказывали, что их сотрудников даже увольняли за подобные ситуации.

Таким образом аналитики хотели привлечь внимание к безответственному отношению удаленных работников к своим обязанностям. Это связано с тем, что они не чувствуют контроля и наблюдения руководителей и коллег, когда работают дома.