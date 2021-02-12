Аналітики підрахували, скільки людей бачили своїх колег голими під час відеодзвінків: результати
Протягом останнього року величезна кількість компаній почали працювати віддалено, а більшість робочих зустрічей вони проводять за допомогою відеоконференцій у Zoom чи інших програмах. Схоже, що працівники не завжди встигають підготуватися до таких дзвінків і часто потрапляють у курйозні ситуації.
Джерело:ZD Net
Аналітики компанії Behavox провели дослідження та підрахували, скільки людей під час відеоконференцій заставали своїх співробітників у неналежному вигляді. Всього вони опитали 3 тисячі респондентів. Виявилося, що у такі ситуації потрапляли доволі багато людей.
Читайте також Курйози у Zoom: адвокат з'явився на онлайн-засіданні суду у масці котика – кумедне відео
Результати опитування показали, що:
- 19% опитаних бачили співробітників у неналежному для робочої зустрічі одязі;
- 9% людей спостерігали за колегами, яким бракувало якогось одягу;
- 6% людей бачили своїх співробітників абсолютно голими.
Респонденти розповідали не лише про ті випадки, коли вони бачили колег без одягу, а й про інші курйозні чи просто "неробочі" ситуації:
- 19% людей розповіли, що під час їхніх робочих відеодзвінків, розмову слухали сторонні люди;
- 16% респондентів бачили як їхні колеги вживали алкоголь;
- 14% опитаних заставали співробітників за курінням;
- 9% бачили у будинках колег непристойні, расистські чи образливі предмети;
- 4% респондентів бачили неодягнених людей на фоні своїх колег;
- 2% людей бачили як співробітники вживають наркотики.
Дослідження показало, що більше, ніж половина опитаних ставали свідками неналежної поведінки. Дехто з них розповідав, що їхніх співробітників навіть звільняли за подібні ситуації.
Поділитися новиною
-
Феномен племінних казино США: бізнес корінних американців, що підпорядковується власним законам29 січня , 17:57
-
Перша в історії Super Bowl естакада за участю бомбардувальників ВПС США: захопливе відео8 лютого , 17:13
-
Робота мрії: кумедне відео зі зважуванням пінгвінів у зоопарку підкорило мережу9 лютого , 12:27