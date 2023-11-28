Так, за версією словника Merriam-Webster, словом 2023 року став прикметник "автентичний".
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Що означає це слово
"Автентичний" має низку значень, зокрема:
- не фальшивий.
- справжній,
- той, що не імітує,
- фактичний.
Крім того, автентичним називають "вірного власній особистості, духу чи характеру", зазначають укладачі словника. Автентичність часто пов'язана з ідентичністю – національною чи особистою, додали в компанії Merriam-Webster.
Інші популярні слова
Сленгове слово rizz
У 2023 році словник Merriam-Webster назвав кілька популярних слів, серед яких сленговий іменник rizz. Це слово означає "романтична привабливість" або "чарівність".
DeepFake
Користувачі словника Merriam-Webster також часто шукали інформацію про DeepFake. Це підроблені зображення або відео, які можуть бути використані для поширення неправдивої інформації.
Інші популярні слова
Серед інших популярних запитів у словнику Merriam-Webster були "коронація", "антиутопія", абревіатура EGOT (тобто виграш чотирьох нагород: "Еммі", "Ґреммі", "Оскар" і "Тоні"), платформа X, "вибухнути" (у значенні "стати дуже популярним") і "доппельгангер" (двійник, що є темною стороною людини).
Раніше ми писали, що Кембриджський словник назвав слово 2023 року – hallucinate, що в перекладі означає "галюцинувати".