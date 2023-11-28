Так, за версією словника Merriam-Webster, словом 2023 року став прикметник "автентичний".

Дивіться також OpenAI таємно від правління розробляв сильний штучний інтелект

Що означає це слово

"Автентичний" має низку значень, зокрема:

не фальшивий.

справжній,

той, що не імітує,

фактичний.

Крім того, автентичним називають "вірного власній особистості, духу чи характеру", зазначають укладачі словника. Автентичність часто пов'язана з ідентичністю – національною чи особистою, додали в компанії Merriam-Webster.

Інші популярні слова

Сленгове слово rizz

У 2023 році словник Merriam-Webster назвав кілька популярних слів, серед яких сленговий іменник rizz. Це слово означає "романтична привабливість" або "чарівність".

DeepFake

Користувачі словника Merriam-Webster також часто шукали інформацію про DeepFake. Це підроблені зображення або відео, які можуть бути використані для поширення неправдивої інформації.

Цікаво! Кіану Рівз став героєм "Фантастичної четвірки" у новому DeepFake-відео.

Інші популярні слова

Серед інших популярних запитів у словнику Merriam-Webster були "коронація", "антиутопія", абревіатура EGOT (тобто виграш чотирьох нагород: "Еммі", "Ґреммі", "Оскар" і "Тоні"), платформа X, "вибухнути" (у значенні "стати дуже популярним") і "доппельгангер" (двійник, що є темною стороною людини).

Раніше ми писали, що Кембриджський словник назвав слово 2023 року – hallucinate, що в перекладі означає "галюцинувати".