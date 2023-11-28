Так, по версии словаря Merriam-Webster, словом 2023 года стало прилагательное "аутентичный".
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Что значит это слово
"Аутентичный" имеет ряд значений, в частности:
- не фальшивый.
- настоящий,
- тот, что не имитирует,
- фактический.
Кроме того, аутентичным называют "верного собственной личности, духа или характера", отмечают составители словаря. Подлинность часто связана с идентичностью – национальной или личной, добавили в компании Merriam-Webster.
Другие популярные слова
Сленговое слово rizz
В 2023 году словарь Merriam-Webster назвал несколько популярных слов, среди которых сленговое существительное rizz. Это слово означает "романтическая привлекательность" или "обаяние".
DeepFake
Пользователи словарь Merriam-Webster также часто искали информацию о DeepFake. Это поддельные изображения или видео, которые могут использоваться для распространения ложной информации.
Другие популярные слова
Среди других популярных запросов в словаре Merriam-Webster были "коронация", "антиутопия", аббревиатура EGOT (т.е. выигрыш четырех наград: "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони"), платформа X, "взорваться" ( в значении "стать очень популярным") и "доппельгангер" (двойник, являющийся темной стороной человека).
Раньше мы писали, что Кембриджский словарь назвал слово 2023 года – hallucinate, что в переводе означает галлюцинировать.