Так, по версии словаря Merriam-Webster, словом 2023 года стало прилагательное "аутентичный".

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Что значит это слово

"Аутентичный" имеет ряд значений, в частности:

не фальшивый.

настоящий,

тот, что не имитирует,

фактический.

Кроме того, аутентичным называют "верного собственной личности, духа или характера", отмечают составители словаря. Подлинность часто связана с идентичностью – национальной или личной, добавили в компании Merriam-Webster.

Другие популярные слова

Сленговое слово rizz

В 2023 году словарь Merriam-Webster назвал несколько популярных слов, среди которых сленговое существительное rizz. Это слово означает "романтическая привлекательность" или "обаяние".

DeepFake

Пользователи словарь Merriam-Webster также часто искали информацию о DeepFake. Это поддельные изображения или видео, которые могут использоваться для распространения ложной информации.

Любопытно! Киану Ривз стал героем "Фантастической четверки" в новом DeepFake-видео.

Другие популярные слова

Среди других популярных запросов в словаре Merriam-Webster были "коронация", "антиутопия", аббревиатура EGOT (т.е. выигрыш четырех наград: "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони"), платформа X, "взорваться" ( в значении "стать очень популярным") и "доппельгангер" (двойник, являющийся темной стороной человека).

Раньше мы писали, что Кембриджский словарь назвал слово 2023 года – hallucinate, что в переводе означает галлюцинировать.