І хоча це слово вигадали давно, зараз воно набуло нового значення.

Дивіться також Сила чи гнучкість: дізнайтеся потаємну рису вашого характеру за допомогою психологічного тесту

Що означає це слово

Раніше "галюцинувати" означало мати галюцинації, викликані вживанням наркотиків або внаслідок особливого стану здоров'я. Втім, тепер воно пов'язане зі штучним інтелектом, який створює неправдиву інформацію.

Як відомо, штучний інтелект все глибше проникає у наше. Це і ChatGPT, і Bard, BingAI і навіть Snapchat. Утім, усі ці застосунки не цілком надійні. Отже, тепер, коли ШІ видаватиме неправдиву інформацію, це буде галюцинація.

Коли штучний інтелект (комп'ютерна система, що володіє деякими якостями людського мозку, як-от здатністю виробляти мову так, ніби вона людська) галюцинує, він видає неправдиву інформацію,

– пояснюють у Кембриджському словнику.

Менеджерка видавництва Кембриджського словника Вендалін Ніколс зауважила, що той факт, що ШІ може "галюцинувати", нагадує нам, що людям усе ще необхідно застосовувати свої навички критичного мислення для використання цих інструментів.

"ШІ чудово справляється з обробленням величезних обсягів даних для отримання конкретної інформації та її консолідації. Але що оригінальнішим ви просите його бути, то більша ймовірність, що він зіб'ється зі шляху", – наголосила вона.

Цікаво! Раніше популярна платформа штучного інтелекту розгорнула функцію винагород, які дозволяють розмістити оголошення з проханням створити те чи інше ШІ-зображення.