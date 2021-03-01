Оригінал гри The Elder Scrolls 5: Skyrim вийшов близько 10 років тому. І вже зараз Skyrim може отримати власну настільну гру

Створення проєкту настільної гри Skyrim, йде в рамках партнерства Bethesda та Modiphius Games, розробника інших настільних ігор на тему відеоігор. Офіційна назва майбутньої гри – The Elder Scrolls 5: Skryim The Board Game

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На сторінці кампанії нового краудфандингового веб-сайту Gamefound, створеного спеціально для настільних ігор, повідомляється, що це буде "епічна спільна настільна пригодницька гра по Skyrim". Збір коштів і офіційний запуск ще не почався, але можна зареєструватися на сторінці фінансування гри, та отримувати повідомлення про нові розробки одразу після їх появи.

На цей момент нічого не відомо про ігровий процес, крім того, що це буде кооперативна настільна гра для 1-4 гравців. Варто додати, що гра буде доступна для попереднього перегляду на настільному симуляторі, перш ніж вона буде профінансована.



Skyrim анонсував вихід власної настільної гри / Фото wikipedia